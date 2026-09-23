T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/482 Esas 08.09.2026

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresinine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yönünden ; Davacı Hakan ARPA tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; Davalı ile (2008) tarihinde Türkiye'de resmi nikâh ile evlendiğini evlilik kayıtları Bingöl Nüfus Müdürlüğü'nde bulunmadığını evlilikten bu yana fiilen birlikte yaşamadıklarını davalının yurt dışına çıktığını, yaklaşık 17 yıldır kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadığını,evlilik biriiğinin fiilen sona erdiğini açıkça gösterdiğini, davalının adresini bilmediğini, yurt dışında yaşadığı tahmin ettiğini, evlilik birliği fiilen sona erdiğini, aralarında ortak yaşamın kalmamış, evlilikten beklenen sevgi, saygı ve dayanışma unsurları ortadan kalktığını, bu durum, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını açıkça gösterdiğini, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle davalı ile olan evliliklerinin sonlandırılmasına karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Dava dilekçesine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan yabancı uyruklu davalı Dawn Jane HİNKSMAN( Janet Drucilla ve Martin Johnkızı )'a İLANEN TEBLİĞ olunur.