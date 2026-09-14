T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KUMBAHÇE mahallesi, 1179 ADA, 10 PARSEL sayılı 236,79 m² yüzölçümlü ARSA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydında her ne kadar arsa olarak geçse de yerinde yapılan incelemelerde parselin tamamı üzerinde iki katlı betonarme bir binanın imâl edildiği, betonarme binanın ortasının avlu şekilde olduğu, parsel üzerindeki iki katlı, ortası avlu olan betonarme binanın otel olarak kullanıldığı,avlu olarak kullanılan bölümün üzerinin demir konstrüksiyon ve branda ile kapatıldığı, parsel üzerindeki otel olarak kullanılan iki binada toplam 19 adet odanın bulunduğu, binanın zemin katında 1 adet odanın resepsiyon, 8 adet odanın ise otel odası olarak kullanıldığı, 1.katta; 10 adet odanın ise otel odası olarak kullanıldığı, otel odalarının tamamının standat odalar olduğu, her odada banyo-wc bulunduğu, odaların tamamının zemin kaplamalarının seramik kaplama, giriş kapılarının pvc olduğu, odalarda yatak, baza, tv bulunduğu, tüm odaların kullanılmakta olduğu, rapor ekinde bulunan krokide görüleceği üzere konu parselin taanda 221,79 m² olup, 13 m²'lik kısımnın komşu 44 parsel sayılı taşınmaza tecavüzlü olduğu, binanın 10 parselde kalan kısmı avlu ile birlikte tabanda 208,79 m², toplamda ise 417,58 m²'dir.

Adresi : Çarşı Mah. Üçkuyular Cad. No:19 Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 236,79 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde; Kentsel Sit Alanı içerisinde; TAKS:0,15, KAKS:0,30 yoğunluklu KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 41.975.346,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Üzerindeki Narenciye Ağaçları İbrahim Pamil'e Aittir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KUMBAHÇE mahallesi, 1179 ADA, 44 PARSEL sayılı 502,19 m² yüzölçümlü BİR ADET İKİ KATLI BİR ADET TEK KATLI KARGİR EV VE ARSASI niteliğindeki taşınmaz

Önemli Özellikleri : Satışa konu parsel üzerinde; iki adet iki katlı bina bloğu ve yan parselden tecüvüzlü iki katlı yapı blok köşesi olduğu, parselin doğusunda iki katlı binanın zemin alt katında 1 bağımsız bölüm, 1.üst katında dıştan merdiven ile çıkılan 1.bağımsız bölüm, toplamda 2 daireli blok düzeninde olduğu, binanın tabanda 70 m², toplamda 140 m² alanlı iki bağımsız bölümlü blok olduğ,u binanı yığma+betonarme karma taşıyıcılı olarak imâl edildiği, parselin batısında ise iki katlı betonarme binanın müstakilen içten merdivenli dubleks mesken olarak kullanıldığı, binanın tabanda 72 m², toplamda 144 m² alanlı tek bağımsız bölümlü blok olduğu, taşınmazın avlu olarak kullanılan bölümü üzerinde karışık meyve bahçesi olarak tanzim edilmiş ve düzensiz aralık ve mesafelerde dikili çeşitli meyve ağaçları ile ıktık çamı türü bitkilerin bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Çarşı Mah. Üçkuyular Cad. No:17 Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 502,19 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde; Kentsel Sit Alanı içerisinde TAKS:0,15 KAKS:0,30 yoğunluklu KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 48.482.059,62 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, UMURÇA mahallesi, 603 ADA, 68 PARSEL sayılı 830,88 m² yüzölçümlü ARSA vasıflı taşınmaz

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; dikdörtgen geometride olup, parselin orta kısmında bilirkişi raporunda 2 no'lu krokide gösterildiği üzere iki katlı betonarme müstakil bina olduğu, zemin katın 68,81 m², üst kat ve çatı katındaki merdiven evi dahil toplam 157,62 m² kullanım alanına sahip olduğu ve dubleks olarak kullanıldığı, zemin katta giriş sahanlığı, içeri girildiğinde antre, yaşam+yemek+açık mutfak, wc ve teras mahallerinin olduğu, içten merdiven ile ulaşılan üst katta;hol, 2 adet oda, 1 adet içinde banyo olan oda, banyo-wc bölümlerinden oluştuğu, içten merdiven ile ulaşılan çatı katındaki merdiven evinde mutfak üniteli oturma mahalli ve açık teras alanlarının bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Umurca Mah. Pamili Sk. No:5 Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 830,88 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; 1.Derece Etkileme Geçiş Alanında; 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında, kısmen TAKS:0,15 KAKS:0,30 yoğunluklu KONUT alanında, kısmen İMAR YOLUNDA kalmaktadır.

Kıymeti : 55.056.368,77 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : 109 No'lu Sahifede Kayıtlı Taşınmaz Mal Aleyhine Mevcut Kuyudan Su Alma Hakkı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:10

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.