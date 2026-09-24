T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/26 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, İSLAMHANELERİ mahallesi, PİRENBURNU mevkii, 209 ADA, 110 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; düz bir arazi yüzeyine sahip olup üzerinde 1 adet okaliptüs, 8 adet meşe, 5 adet ahlat, 3 adet 50-55 yaşlarında zeytin ağacı, 1 adet armut ve 3 adet pinar ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın etrafı kısmen kuru taş duvar, kısmen tel, kısmen çit ile çevrili durumdadır. Kadastral yola cephe durumda olmayan taşınmazın yakınına kadar her türlü araçla ulaşım mümkündür. Taşınmazın çevresinde düşük yoğunluklu işyeri tarzında yapılaşmalar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 10.648,19 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; kısmen marjinal tarım arazisi, kısmen su yüzeyi (kanal), kısmen imar yolunda kalmaktadır. Parsel üzerinden enerji nakil hakkı koruma kuşağı geçmektedir.

Kıymeti : 61.120.610,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Beyan : Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik

Bölgeleri İçerisinde Kalmaktadır. 21/03/2005-Yev:2791

Beyan : 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır. 15/05/2018-Yev:10781

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:26

22/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.