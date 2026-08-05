T.C. BOLU 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOLU 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/457 Esas

DAVALILAR : İSKENDER AYDIN Kartaltepe Mah. 68. Sokak Kapı No:13 Daire No:2 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davacı Selma Hazal CANBAŞ tarafından davalılar aleyhine açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizden verilen tarihli ara karar gereğince ön inceleme duruşma gününün davalı İskender AYDIN'a tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 20/10/2026 tarih ve saat 09:40'da Bolu 1. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız "6100 Sayılı HMK.nun 139.maddesi uyarınca ön inceleme duruşması nedeniyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ve duruşmaya gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda karar verileceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/07/2026