T.C.BURSA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/462 Esas

DAVACI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile DAVALI BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Bursa ili, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan, (Eski: Hasanköy 404 parsel) 236 ada, 5 parsel sayılı 6.902,81 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Saloman kızı Mazalto'ya Bursa Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek gaipliğine, mirasın devlet intikaline, Bursa Defterdarlığı'nın kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebi ile dava açılmış olmakla; TMK 32.maddesi gereğince yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarlarından Saloman kızı Mazalto hakkındabilgisi olanların veya taşınmazda hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 18. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 12/10/2026 günü saat 09:55'te yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur.