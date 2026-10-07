T.C. BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/806 - KARAR NO: 2026/427

Mahkememizin 02.07.2026 tarih ve 2025/806 Esas, 2026/427 sayılı kararı ile Mehmet ve Çiğdem oğlu, 03.01.2004 doğumlu. 12*******54 T.C. Kimlik numaralı, beyanına göre işçi, bilinen son yerleşim yeri Atıcılar Mahallesi 2. Çukur Sokak No: 23 İç Kapı No: 3 Osmangazi/BURSA olan ŞABAN İÇER hakkında " Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak " suçundan yapılan yargılama neticesinde 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen sanık ŞABAN İÇER'e kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.