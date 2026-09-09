T.C. BURSA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/402 Esas

Konu :4721 sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileKAYYIM ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/05/2015 tarihve 2014/1890 Esas ve 2015/1067 sayılı kararı ileBursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, 2743 parselsayılı taşınmazın 1/4 hissesinin sahibi vekimlik bilgileri belli olmayan taşınmazın hissedarlarından maliki Ahmet kızı Fatma hakkında Bursa Defterdarı kayyım olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fırkası gereğince bir ( 1 ) er ay arayla iki ( 2 ) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Bir ( 1 ) er ay ara ile yapılacak iki ( 2 ) ilandan ve ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğineve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

TAPU MALİKLERİ

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, 2743 parselsayılı taşınmazın

Maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Ahmet kızı Fatma