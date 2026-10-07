T.C. BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C. BURSA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/553 Esas

KARAR NO: 2026/164

Mahkememizin 26.03.2026 tarih ve 2025/553 esas-2026/164 sayılı kararı ile 12*******92 T.C. kimlik numaralı, sanık Muharrem Efe Yıldırım hakkında Katılan Medine Şahiner'e yönelik "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yapılan yargılama neticesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen katılan Medne Şahiner'e kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.