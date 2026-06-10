T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/232 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/232 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 8865 Ada, 8 Parsel, A Blok No: 20 Nolu Bağımsız Bölüm ihaleye çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat, Asma Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Toplam net kullanım alanı yaklaşık 177,00 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 180,00 m² olarak hesaplanmıştır.İş Yeri nitelikli taşınmaz tek hacimden oluşmakta ve tek katlı olup fiili durumda ise asma katıda olan iki katlı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Onaylı ruhsat projesi dışında asma kat hacmi oluşturulduğu ve katlar arası merdiven yapıldığı belirlenmiştir. Fiili durumda Veteriner Kliniği olarak kullanıldığı için hacimlere bölünerek kullanıldığı belirlenmiştir. Fiili durumda zemin ve asma katın katların toplam net kullanım alanı yaklaşık 316,00 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın giriş katı; giriş karşılama, muayenehane ve ameliyat odaları, wc ve mutfak mahallerinden, asma katı ise; veteriner odası, ofis, bekleme alanı, mescit ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup zemin kat hacimlerin zeminleri seramik kaplama, asma kat hacimlerinin zeminleri laminant parke kaplama olup duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Bölmeler alçıpan duvar ve cam bölme ile yapılmış olup kapıları ahşap panel kapıdır. Taşınmazın cephesinde camlı vitrin cam uygulaması ve seksiyonel kayar kapı bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır

Adresi : Yunuseli Mahallesi, 2. Karanfil Caddesi, Huzur Sitesi, A Blok, No:53D Osmangazi / BURSA

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 2.955,68 m2

Arsa Payı : 11444/295568

İmar Durumu :İmar ve ruhsatı bulunmaktadır.

Kıymeti : 15.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan; Yönetim Planı:20/03/2015, Beyan; KM ne çevrilmiştir. Beyanları mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:09