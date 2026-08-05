T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/531 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/531 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 126 ada, 5 nolu parselde bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, M Blok, 2. Ve Çatı Kat, 5 nolu bağımsız bölümlü taşınmaz

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 184,60 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 232,41 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 260,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda boş olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 4 oda, hol, banyo-wc, duş, depo ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup fiili durumda giriş katındaki 2 oda birleştirilerek tek oda oluşturulmuş ve bu alan giysi odası olarak kullanıma uygundur. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde ( salon-hol-oda ) alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör yoktur. Taşınmaz oniki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel çevresi ihata duvarı ile çevrili parselde açık otopark alanı, yüzme havuzu ve peyzaj alanları bulunmaktadır.

Adresi: İstiklal Mah., Kayalar Sok., Nur İpek Ferruh Kaya Sit., M Blok, No:1/12, Daire:5 Gürsu/Bursa

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı da yan bahçe mesafesi 3 m, ön bahçe mesafesi 5 m olan, Ayrık Nizam 3 kat Konut alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.900.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Bursa Kadastro Müdürlüğünün (Konusu: Bu parsel Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmıs imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) şerhi ve ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.