T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/511 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/511 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mah., 1827 Ada, 81 Parsel nolu C Blok, 2.ve Çatı Kat, 18 Nolu Bağ. Bölümün (Dubleks Daire)

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda boş durumda olduğu ve kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Dubleks dairenin mimari projesine göre giriş katı antre, salon+mutfak nişi, wc ve balkondan; çatı katı antre, 3 oda, banyo, banyo+wc ve terastan müteşekkildir. Dubleks dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antrenin zemini seramik, salon+mutfak nişi ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salon+mutfak nişinin tavanında dekoratif alçıpan havuz detayları mevcuttur. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkon ve terasın zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, banyo+wc ve wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda asma klozet, dolap ve duşakabin mevcuttur. Taşınmazın çatı katına antre kısmında yer alan basamakları ahşap kaplı merdiven ile ulaşılmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve yerden ıstımalıdır. Toplam net kullanım alanı yaklaşık 114,63 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 138,51 m² olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Fethiye Mah., Gezen Sok., No:4, Emir Kent Sitesi C Blok K:2 D:18 Nilüfer/ Bursa

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : İhtiyati haciz şerhi ve diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.