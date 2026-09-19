T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/180 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/180 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı:Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 174 nolu parselde, 868,81 m² tapu alanlı, 184 / 1978 arsa paylı ve niteliği '? YEDİ KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI '? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS MESKEN olan, Beş + Çatı Kat, 11 nolu bağımsız bölümün tamamı satılacatır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 08/04/2009,Beyan; 112 parseldeki bina bu parsele 34,90 m2 tecavüzlüdür.AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.Şerhler hanesinde icrai, ihtiyati ve kamu haczi vardır.Satışa arz, 150/c şerhi ve ipotek bilgisi bulunmaktadır.İmar Durumu: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 174 nolu parselde, 1/1000 ÖLÇEKLİ FİDYEKIZIK 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında, Ayrık Nizam, KAKS: 1.50, Bina Yüksekliği: 24.50 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 23/07/2008 olduğu belirtilmiştir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Bağlaraltı Mahallesi, A 116. Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 3.349,44 TL olduğu tespit edilmiştir.Mahalli Durumu:Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, A 116. Sokak, Essence Sitesi, No:20, İç Kapı No:11 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat ve 7 Normal Kat olmak üzere toplam 8 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.Toplam net kullanım alanı yaklaşık 108,97 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 127,17 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 143,50 m² olarak hesaplanmıştır. Fiili durumda çatı katında apartman ortak kullanım alanı olan çatı alanının bir kısmının kaldırılarak kullanım alanının büyütüldüğü belirlenmiştir.Taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, duş, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı katı ise; oda, hol ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup fiili durumda ise; çatı katının antre-mutfak nişi, hol, oda, wc ve teras mahallerinden oluşturulduğu belirlenmiştir. Salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkonda ve terasta cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 7-9 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde A116. Sokağa cephe, Bursa Caddesine 70 m ve 2. Caddesine ise 300 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 5,80 km uzaklıkta bulunmaktadır.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır. Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.