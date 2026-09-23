T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/215 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/215 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 178 ada 26 parselde kayıtlı olduğu, ana taşınmaz niteliğinin “Arsa” olduğu, inceleme konusu bağımsız bölümün A Blok 2+Çatı katta bulunan 9 bağımsız bölüm numaralı “Dubleks Konut” vasfında olduğu anlaşılmıştır. Ana taşınmaz yüzölçümünün 574,66 m² olduğu, bağımsız bölüm arsa payının 4378/57466 olduğu, bağımsız bölümün tam hissesinin satışa konu olduğu anlaşılmıştır. Adresi: Emek Mahallesi, A Blok, 2. Kat ve Çatı Katı, 9 No’lu Dubleks Konut, Osmangazi / BURSA

Bağımsız Bölüm : İnceleme konusu bağımsız bölümün dubleks konut niteliğinde olduğu, 2. kat ve çatı katı kullanımına sahip bulunduğu görülmüştür. Bağımsız bölümün alt katında hol, mutfak, salon, 1 oda ve alaturka wc bulunduğu, üst katta ise 3 oda, hol, banyo-wc ve 1 balkon mahallerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Dosya kapsamındaki proje ve keşif incelemelerine göre alt kat net kullanım alanının yaklaşık 53,00 m², üst kat net kullanım alanının yaklaşık 52,00 m² olduğu, kullanılan/süpürülen toplam net alanın yaklaşık 105,00 m² olduğu anlaşılmıştır. İç mekan incelemelerinde zeminlerde laminat parke ve seramik kaplama kullanıldığı, mutfak dolaplarının mevcut olduğu, taşınmazın doğalgaz kombili ve panel radyatörlü ısıtma sistemine sahip olduğu, dış kapının çelik kapı niteliğinde bulunduğu, iç kapıların panel kapı olduğu, pencere doğramalarının PVC olduğu, mutfak ve ıslak hacimlerin kullanılır durumda bulunduğu, taşınmazın genel itibariyle bakımlı, temiz ve mesken kullanımına uygun durumda olduğu görülmüştür. Taşınmazın lüks mesken niteliğinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %10

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:55 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:55 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.