T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/96 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/96 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, 75.YIL Mahalle/Köy, 4196 Ada, 35 Parsel, 1.Bodrum Kat, 46Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan, Tam Hissesi satılıktır.

İmar Durumu: Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4196 ada, 35 nolu parselde, 1/1000 Ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında “5 Metre ve 3 Metre Ön Bahçe Mesafeli, Ayrık Nizam, Emsal: 1.94 Yapılaşma Koşullarında Ticaret-Konut Alanı”nda kalmaktadır. Ayrıca plan notlarında “Riskli yapı şerhi aldığı takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.09.2016 tarih ve E.14820 sayılı yazısında belirtilen 6306 sayılı kanunun 6. maddesinin 12. bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devredilen yetki doğrultusunda plan değişikliği geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz” “Nüfus veya yapı yoğunluğundan kaynaklı donatı ihtiyacı 277.23 m²’dir. Kamuya bırakılan alan bilabedel terk edilecektir. Terk işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmez” “4196 ada 2 parsel için 0.44 emsal artışının tamamı ticaret olarak kullanılacaktır. TAKS 0,60’ı geçemez” “Planda kamuya terk edilecek alanlar (Yol ve park) planda öngörülen kullanım fonksiyonları dışında kullanılamaz” “Emsal 4262.58 x 0.60 = 2557.55 m² üzerinden hesaplanacaktır” olarak belirtilen parsel bazlı hükümler bulunmakta olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, riskli alan ve rezerv yapı alanı içerisinde bulunmamaktadır. Taşınmazın riskli bina tespit raporu inceleme formu yoktur. Ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 11/04/2025 olduğu belirtilmiştir. Mahalli Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 2. Cadde, No:92A adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 9 Normal Kat olmak üzere toplam 11 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 46 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 314,69 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 330,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda na tamam durumda ve boş olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dükkan nitelikli taşınmaz; dükkan alanı ve wc mahallerinden oluşmakta olup taşınmazın zeminleri seramik kaplama, duvarlar sıva yüzey olup tavanları beton yüzeydir. Elektrik altyapısı hazırlanmış durumda olup cephelerinde pencere/kapı imalatları yapılmamış durumdadır. Dükkan alanı ön kısmında müşteri otoparkı niteliğinde fiili kullanılan alan bulunmakta olup köşe dükkan konumludur. Çevresindeki dükkanlar yeni kiralanmış ve çalışmaya başladığı gözlemlenmiştir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site içerisinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın bodrum/zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Erkli Caddesi ve 2. Caddeye cephe, Esenevler Caddesine 135 m ve Ankara Yoluna ise 950 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. 4196 Ada; 35 Parsel; 46 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 17.500.000,00 TL ( Onyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası )

KDV Oranı : %20,Damga Vergisi : 5,69 (binde), Hissesi : 1/1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 20/01/2024, 05/02/2024 tarih, 4980 yevmiye, ... KM ne çevrilmiştir. 31/07/2025 tarih, 28797 yevmiye, İflas Şerhi : Bursa İflas Dairesinin 12/12/2025 tarih 2025/25 İflas sayılı iflas yazıları ile, 15/12/2025 tarih, 51882 yevmiye, AT null, AT ... KM ne çevrilmiştir. 31/07/2025 tarih, 28797 yevmiye.

Ana Taş. Yüzölçümü : 1.963,50 m², Arsa Payı : 135/4273, KDV Oranı : %20, Hisse : 1/1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:48 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:48 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.