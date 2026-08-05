T.C.BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi 364 Ada 3 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Altında İş Yeri Olan Üç Katlı Kargir Bina" olan 98,70 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Kemerçeşme Mahallesi 2. Aydoğdu Sokak No:13 - 4. Çamlıca Sokak No:30 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre Kemerçeşme Mahallesi 2. Aydoğdu Sokak ile 4. Çamlıca Sokak köşe parselde kain ve 2. Aydoğdu Sokak 13 kapı numaralı, 4. Çamlıca Sokak 30 kapı numaralı Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kattan oluşan betonarme karkas bina bulunmaktadır. Binanın Zemin Katı işyeri, Normal Katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. Binada asansör yoktur. Binanın Bodrum Katı yol kotu altında ve depo olarak kullanılmaktadır. Bodrum Katın inşaat alanı 20,00 m2 dir. Binanın Zemin Katında 2 adet dükkan bulunmaktadır. Dükkanlar boş durumdadır. Zemin Katın inşaat alanı 98,61 m2 dir. Binanın 1. Normal Katındaki, 2. Normal katındaki ve 3. Normal Katındaki birbirinin benzeri olup daireler hol, salon, 2 oda, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz sobası ile olmaktadır. Normal Katların her birinin inşaat alanı 98,61 m2 dir.Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi 364 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 98,70 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen plan üzerindeki çekme mesafeleri içerisinde E:1.20, Hmax:9.50m. Blok nizam konut alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Kıymeti : 6.408.989,44 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.