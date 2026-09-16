T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/318 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/318 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüferİlçesi Fadıllı Mahallesi Mahallesi 0 Ada 1337 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.056,00 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur.Toprak yapısı Kumlu-Tınlı yapıdadır. İyi Bünyeli toprak profiline sahiptir. Taşınmaz Şahıs imkanları ile sulanabilir tarım Arazisidir. Taşınmaz üzerinde kısmen seyrelmeye başlamış Yonca ekili olup,Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Fadıllı Mahallesi 0 Ada 1337 Parsel Yüzölçümü : 4.056,00 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Parsel 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kalmaktadır. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Ramsar Tampon Alanı ve Tarım Alanları'' sembolü tanımlıdır. Kıymeti : 7.098.000,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.