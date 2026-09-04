T.C. BÜYÜKÇEKMECE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2025/71 Esas

KARAR NO : 2026/174

DAVACI : K.H.

SANIK : TAHSİN EMRE BİNİCİ, Gürbüz ve Selma'dan olma, 1994, Çankaya doğumlu

SUÇ : Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 01/05/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 24/02/2026

Mahkememizin 24/02/2026 tarih, 2025/71 esas, 2026/174 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Tahsin Emre Binici hakkındaKamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan açılan kamu davasında neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla,sanık Tahsin Emre Binici'nin gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.02/09/2026