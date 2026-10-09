T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/708 Esas



11638897542 T.C. Kimlik numaralı, 01/07/1921 doğumlu, HÜSEYİN ve EMİNE'den olma, 02/07/2014 ölümtarihli NERİME KARACABEYLİ'nin verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;

TMK. 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2026/708 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi taktirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.