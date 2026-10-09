T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/1334 Esas
KARAR NO : 2026/893
DAVA : Vasiyetname Açılması(Noter)
DAVALI (MİRASÇI) : TUNCER BEK
Mahkememizden verilen 17/09/2026 tarih 2026/893 Karar , 2025/1334 Esas sayılı Gerekçeli kararı ile;
'' Miras Bırakan 37396627610 T.C. Kimlik numaralı TESLİM BEK 'e ait Büyükçekmece 2. Noteri'nin 17/04/2007 Tarih, 12464 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine,
2-Vasiyetname örneğinin dosya arasına alınmasına,
3-Kararın mirasçılara ve lehine vasiyet yapılanlara tebliğine,
4-Karar kesinleştiğinde vasiyetnamenin ilgili noterliğe iadesine,
5-Davanın mahiyeti icabı harç tayinine mahal olmadığına,''
Kararı verilmiş olup, davalı 29824188046 T.C. Kimlik Numaralı TUNCER BEK'e tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde karara karşı İstinaf Kanun Yolu açık olacağı hususu ile gerekçeli kararın tebliğinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.