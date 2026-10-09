T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1334 Esas

KARAR NO : 2026/893



DAVA : Vasiyetname Açılması(Noter)

DAVALI (MİRASÇI) : TUNCER BEK

Mahkememizden verilen 17/09/2026 tarih 2026/893 Karar , 2025/1334 Esas sayılı Gerekçeli kararı ile;

'' Miras Bırakan 37396627610 T.C. Kimlik numaralı TESLİM BEK 'e ait Büyükçekmece 2. Noteri'nin 17/04/2007 Tarih, 12464 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine,

2-Vasiyetname örneğinin dosya arasına alınmasına,

3-Kararın mirasçılara ve lehine vasiyet yapılanlara tebliğine,

4-Karar kesinleştiğinde vasiyetnamenin ilgili noterliğe iadesine,

5-Davanın mahiyeti icabı harç tayinine mahal olmadığına,''

Kararı verilmiş olup, davalı 29824188046 T.C. Kimlik Numaralı TUNCER BEK'e tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde karara karşı İstinaf Kanun Yolu açık olacağı hususu ile gerekçeli kararın tebliğinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.