T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Yayınlanma 11.07.2026 00:01:00
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/2 Ort. Gid. Satış 09/07/2026
Konu : Kıymet Takdiri Raporu İlanı
Wolphaertshbocht 345B 3081 Kg Rotterdam/Hollanda adresinde ikamet eden hissedar Emre Tosyalı'ya kıymet takdiri raporu tebliğ yapılamış olduğundan, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı Mah. 156 ada, 1 parsel, 4/1280 arsa paylı, 21B-1 Blok, 8.kat, 18 numaralı mesken nitelikli taşınmazın değeri 4.650.000 TL olarak tespit edilmiş, işbu kıymet takdiri raporu hissedar Emre Tosyalı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02507385