T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/9641 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9641 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 810 Ada, 3 Parsel, I2/3/-/7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın okul, alışveriş alanları, camii gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir.Konum itibariyle Avcılar Haramidere Bağlantısına 2140 metre, Beylikdüzü Belediye Metrobüs Durağına 245metre, Marmara Park AVMye 415 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu West Side sitesinde I2 blok; 4 Bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen blokta 20 adet bağımsız bölümden konut-ticari oluşmaktadır. asansörlü, kameralı ve özel güvenlikli, açık-kapalı havuzlu, sosyal tesisli, kapalı-açık otoparklı, peyzaj-yeşil alanlı, çocuk oyun alanları, doğalgaz ısıtmalıdır. Yerinde yapılan incelemede 3. Kat (7) nolu konut; taşınmaza girilmiş yerinde ve mimari projesine göre mahal tefrişatı yapılmıştır. Odalar ve salon laminant parke kaplamalı antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Beylikdüzü Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 3. Kat (7) nolu konut girişte antre, hol, salon, mutfak, üç odalı, balkon, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 115,00 m² brüt 150,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Barış Mah. Mehmetçik Cad. No:2/23 Westside2 I2 Blok 3. Kat D:7 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 36.898,19 m2

Arsa Payı : 115/111610

İmar Durumu :Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün imar yazısına göre; 810 Ada 3 Parselin, 21.01.2007 Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Beylikdüzü Uygulama İmar Planında Maks: 10 kat irtifalı, Taks:0.50, Emsal:2.50 ve Merkezi İş alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz için 24.12.2014 tarihli 37/25 nolu Yeni Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

Kıymeti : 11.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır( 99 yıllığına1 TL bedelle) şeklinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından işlenmiş şerh vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:25

02/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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