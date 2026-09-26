T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/8466 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8466 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, Kolağılı Mevkii Mevkii, 1084 Ada, 13 Parsel, -/Zemin/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm mevcut tapunun249,98 m2 alanlıarsa üzerinde bodrum+zemin kat+4 normal kattan müteşekkil B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu dükkan zemin kat 1 nolu asma katlı dükkandır. Asma katlı depolu dükkanın 3 parçaya ayrılarak 3 farklı dükkan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bir parçasının Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösterdiği börek sattığı, dükkanda müşterilerin oturması içinmasalar, sandalyeler olduğu görülmüştür. Börekçinin bitişiğindeki dükkanın ise Real Extra Tekel Shop ismi altında sigara gibi tekel ürünleri satan bir dükkan olduğu tespit edilmiştir. Bir dükkanında üst katta olduğu tespit edilmiştir. Dükkanların taban alanları seramik, duvarlarının saten boyalı olduğu görülmüştür. wc mevcuttur. Dış doğramaları pencerekanat vekasalarıcam, camekan elektrik ve suyu mevcuttur. Mimari projeye göre ve keşif mahallinde yapılan tespitlerde 1 Nolu Asma Katlı Depolu dükkânın net218,75 m²alanlı olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın ana cadde üzerinde bulunduğu çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olduğu, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunduğu görülmüştür. Dükkanın bulunduğu bölge ulaşım, altyapı gibi belediyenin tüm imkanlarından faydalanan bir konumdadır.

Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi,UfukCaddesi No:2Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 249,48 m2

Arsa Payı : 40/100

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 33.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:30

23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.