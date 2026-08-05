T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/42 Esas



Davacı, MELEKŞAH AY ile Davalılar, İBRAHİM, MURAT USTA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili: Davacının 1981 yıllında soyadlarını bilmediği, köylerinde Ağa, Usta gibi ünvanları ile tanıdığı, tapuda da soy adları yer almayan taşınmazların malikleri olarak tescil edilmiş olan İbrahim ve Murat Usta'dan Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü Baş Mera Mevkii 167 ada 33 parsel (eski 1796 parsel), 167 ada 27 parsel (eski 1798 parsel) ve 167 ada 26 parseli (eski 1799 parsel) satın almış olduğunu, ancak davacının, İbrahim ve Murat Usta'nın tapu kayıtlarında soyadlarının yer almaması nedeniyle satın alınma tarihinde tapudaki tescili kendi üzerine yaptıramadığını, satın alma tarihinden beridir de bu taşınmazları davacının ve oğlunun işlemekte olduğunu, olağanüstü zamanaşımı nedeniyle Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü Baş Mera Mevkii 167 ada 33 parsel (eski 1796 parsel), 167 ada 27 parsel (leski 1798 parsel) ve 167 ada 26 parseli (eski 1799 parsel) kain taşınmazların tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinini karşı yana yükletilmesine karar verilmesi istemi ile dava açmıştır.

Bu yerler hakkında başkaca hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde evrakı belgeleri ile birlikte Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/42 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları hususu TMK'nın 713/4 maddesi gereğince ilan olunur. 31/07/2026