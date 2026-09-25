T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 25.09.2026 00:01:00
T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/235 Esas
Davacı T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkememiz dosyasında davalılar Fatma Uran, Gülcan Şen, Kadir Sarıkurt, Nezahat Sarıkurt, Saim Sarıkurt, Vahide Şen, Yaşar Sarıkurt aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Saray mahallesi 296 ada 8 parsel sayılı taşınmazın mülkiyet hakkı 804,18 m²'lik (tamamı) kısmında kamu yararı kararı verildiği,
Kamulaştırmayı yapan kurumun T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olduğu,
Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nayönetilmesi gerektiği,
Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak Ziraat Bankası Çardak Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02555830