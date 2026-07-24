T.C. ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen, Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi Eğri Sokak Hanımeli Parkı’ nın 1.120,00 m2'lik kısmı üzerine belediyece verilecek mimarı projeye ve eklerine uygun olarak Restoran-Kafeterya Yapımı ile Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Yapılması Karşılığında Restoran-Kafeteryanın İşletme Hakkının Verilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif” usulüyle, 04/08/2026 Salı günü saat 11:00' da Belediyemiz Meclis Salonunda ihale edilecektir.

Sıra Adres Cinsi Takribi Yatırım Maliyet Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat İşletme Süresi 1 Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi Eğri Sokak Hanımeli Parkı Restoran/Kafeterya Sosyal Tesis 14.338.787,30 – TL 15.000,00 – TL Yapım İşi Geçici Teminat: 430.163,62 – TL Kira Bedeli Geçici Teminat: 54.000,00 – TL 10 yıl

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 03/08/2026 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Gelirler Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler; Kanuni ikametgâh belgesi, UETS(Ulusal Elektronik Tebligat) kaydı, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, İmza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre),İsteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, Adli Sicil Kaydı ve yer görme belgesi getireceklerdir.

3-) İşletmeye verilecek olan gayrimenkulün muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları yukarıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminat bedelleri takribi yatırım maliyet ve işletme süresi dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat bedelleri takribi yatırım maliyetinin ve ihale bedeli üzerinden toplam işletme süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye çıkan taşınmaz için kesin teminat bedelleri ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip sözleşme düzenlenecektir.

7-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde ücretsiz görülebilir ve 10.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.