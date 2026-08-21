T.C. ÇEŞME 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇEŞME 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/52 Esas

KARAR NO : 2026/226

DAVACI : MUSTAFA CAN

MİRASÇI :TAYFUN CAN ÖZDURAL - 5611005XXXX(Davalı Naile ÖZDURAL mirasçısı)

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

Davacı MUSTAFA CAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Davanın kabulü ile; İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 507 ada, 88 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından ve ivaz ilavesi yapılsa dahi aynen taksimi mümkün olamayacağı anlaşıldığından taşınmaz üzerindeki ortaklığın aleni açık arttırma sureti ile satış yolu ile giderilmesine karar verilmiş işbu karara karşı 2 hafta içerisinde mahkememize veriliecek bir dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar Mirasçı TAYFUN CAN ÖZDURAL'a işbu karar özeti Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/07/2026