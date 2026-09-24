T.C. CEYHAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. CEYHAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/906 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Adana ili Ceyhan ilçesi Yalak Mahallesi 2310 ada 7 parsel (eski 254 parsel) sayılı taşınmazda malik olarak görünen Kezban Sönmez isimli miras bırakanın geriye yasal mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, TMK.594 maddesi gereğince 1 ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Miras bırakan Kezban Sönmez'in tüm yasal mirasçılarına ulaşılamaması nedeniyle mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için bu gazetenin yayın tarihinden itibaren Ceyhan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/906 esas sayılı dava dosyasına doğrudan veya mahkemeler aracılığı ile ulaşmaları hususu ilan olunur.