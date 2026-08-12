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T.C.CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 12.08.2026 00:01:00

T.C. CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232 ve 233 Esas dosyalar

 

Davacı Şırnak DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' tarafından yukarıda ve aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyalarında davalı sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gönderilen dava dilekçesine parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 S.K. 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesiuyarıncaDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talep edilmiş olup:

2- A) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

B) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne tescil edileceği;

C) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma beledinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

D) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği,

3)A) Duruşma gününün 22.09.2026 günü saat: 13:20'da olacağı,

B) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 S.K. 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 05.08.2026

Esas no

Taraflar

İl-İlçe

Köy

ada

parsel

cinsi

2026/217

ALİ GÜVEN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

120

2

Tarla

2026/218

AHMET BUZKURT

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

120

1

Tarla

2026/219

Cihan ÜRÜN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

118

11

Tarla

2026/220

1-Nuşin ÜRÜTÜRK

2-Nerduş ÖZER

3-Kamiran ELÇİ

4-Nuşirevan ELÇİ

5-Şirazi ELÇİ

6-Muhsin HayyamELÇİ

7-Cafer Sadık ELÇİ

8-Harun Reşit ELÇİ

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

222

Tarla

2026/221

1-Nuşin ÜRÜTÜRK

2-Nerduş ÖZER

3-Kamiran ELÇİ

4-Nuşirevan ELÇİ

5-Şirazi ELÇİ

6-Muhsin Hayyam ELÇİ

7-Cafer Sadık ELÇİ

8-Harun Reşit ELÇİ

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

220

Tarla

2026/222

1-Abdulbaki BZKURT

2-Muhittin BUZKURT

3-Mahmut BUZKURT

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

205

Tarla

2026/223

Ahmet ALTUN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

100

Tarla

2026/224

1-Abdullah TAN

2-Ahmet VARIŞ

3-Sngül YİĞİT

4-Hasan YİĞİT

5-Selime YİĞİT

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

99

Tarla

2026/225

Cihan ÜRÜN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

94

Tarla

2026/226

1-Salih(Hüseyn oğlu)

2-Ali(Hüseyin oğlu)

3-Ayşe AŞKIN

4-Şerife AŞKIN

5-Hizni AŞKIN

6-Fatma AŞKIN

7-Abdulaziz AŞKIN

8-Ahmet AŞKIN

9-Şirin AŞKIN

10-Sabriye AŞKIN

11-Salih AŞKIN

12-Lezgin AŞKIN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

86

Tarla

 

13-Haci Veli AŞKIN

14-Talia YAY

15-Hacer ALP

16-Felek DEĞER

17-Aysel AŞKIN

18-Kerime ÇIKMER

19-Fatma AŞKIN

20-Sait AŞKIN

 

 

 

 

 

2026/227

1-Kasım KURNAZ

2-Reşit ŞERMET

3-Hasan DOĞRU

4-Hüseyin DOĞRU

5-Fatma DOĞRU

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

47

Tarla

2026/228

1-Kasım KURNAZ

2-Reşit ŞERMET

3-Hasan DOĞRU

4-Hüseyin DOĞRU

5-Fatma DOĞRU

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

73

Tarla

2026/229

1-Kasım KURNAZ

2-Reşit ŞERMET

3-Hasan DOĞRU

4-Hüseyin DOĞRU

5-Fatma DOĞRU

Şırnak -Cizre

Ulaşköyü

117

77

Tarla

2026-230

1-Kasım KURNAZ

2-Reşit ŞERMET

3-Hasan DOĞRU

4-Hüseyin DOĞRU

5-Fatma DOĞRU

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

74

Tarla

2026-231

Cihan ÜRÜN

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

42

Tarla

2026/232

1-AbdulbakiBUZKURT

2-Muhittin BUZKURT

3-Ahmet BUZKURT

Şırnak-Cizre

Ulaşköyü

117

76

Tarla

2026/233

Ali GÜVEN

Şırnak Cizre

Ulaşköyü

117

22

Tarla
#ilangovtr BASIN NO: ILN02527915