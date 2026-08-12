T.C.CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232 ve 233 Esas dosyalar

Davacı Şırnak DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' tarafından yukarıda ve aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyalarında davalı sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gönderilen dava dilekçesine parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 S.K. 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesiuyarıncaDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talep edilmiş olup:

2- A) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

B) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne tescil edileceği;

C) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma beledinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

D) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği,

3)A) Duruşma gününün 22.09.2026 günü saat: 13:20'da olacağı,

B) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 S.K. 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 05.08.2026

Esas no Taraflar İl-İlçe Köy ada parsel cinsi 2026/217 ALİ GÜVEN Şırnak-Cizre Ulaşköyü 120 2 Tarla 2026/218 AHMET BUZKURT Şırnak-Cizre Ulaşköyü 120 1 Tarla 2026/219 Cihan ÜRÜN Şırnak-Cizre Ulaşköyü 118 11 Tarla 2026/220 1-Nuşin ÜRÜTÜRK 2-Nerduş ÖZER 3-Kamiran ELÇİ 4-Nuşirevan ELÇİ 5-Şirazi ELÇİ 6-Muhsin HayyamELÇİ 7-Cafer Sadık ELÇİ 8-Harun Reşit ELÇİ Şırnak-Cizre Ulaşköyü 117 222 Tarla 2026/221 1-Nuşin ÜRÜTÜRK 2-Nerduş ÖZER 3-Kamiran ELÇİ 4-Nuşirevan ELÇİ 5-Şirazi ELÇİ 6-Muhsin Hayyam ELÇİ 7-Cafer Sadık ELÇİ 8-Harun Reşit ELÇİ Şırnak-Cizre Ulaşköyü 117 220 Tarla 2026/222 1-Abdulbaki BZKURT 2-Muhittin BUZKURT 3-Mahmut BUZKURT Şırnak-Cizre Ulaşköyü 117 205 Tarla 2026/223 Ahmet ALTUN Şırnak-Cizre Ulaşköyü 117 100 Tarla