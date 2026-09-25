T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/145 Esas

Davacı İSA TAŞ ile Davalı ÇUKURCA MAL MÜDÜRLÜGÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında "Dava konusu Hakkari ili, Çukurca ilçesi, Gündeş Köyü 204 ada 2 parsel sayılı taşınmaz arasından geçen yol ile ilgili olarak davacı İsa TAŞ ile davalı Çukurca Mal Müdürlüğü aleyhine zilyetliğin tespiti yoluyla tescil davası açılmış olduğundan, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememiz 2025/145 esas sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri, TMK 713. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur."