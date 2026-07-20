T.C. DENİZLİ 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Şevket ve Münevver oğlu, 24/09/1960 Denizli doğumlu, sanık Mesut ARAÇ'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.Sanık Mesut ARAÇ'ın resmi belgede sahtecilik suçundan 237 Sayılı TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 204/1. maddesi uyarınca 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 14.04.2026 tarih ve 2021/613 Esas, 2026/222 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararınınilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ileDenizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, hususu sanık Mesut ARAÇ'a ilanen tebliğ olunur.14/07/2026