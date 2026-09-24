T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/11 SATIŞ



Aşağıda ayrıntıları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.TAŞINMAZ;Denizli İl, Honaz İlçe, Dereçiftlik Mahalle, 214 Ada, 1 Parsel - Yüzölçümü : 5.000 m2, Kıymeti: 15.000.000,00 TL, KDV: %10 - İmar Durumu: Sanayi Alanı içerisinde kalmaktadır. Kaks:0.50, Hmax:9.50 - Şerhler: İrtifak Hakkı : 17.03.2016 tarihli TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.) lehine 800,68 m2 - Diğer : Ali ASLAN ın Denizli 6. Noterliğinden 04/05/2012 tarih ve 7466 sayılı vasiyetname

1.Artırma Başlangıç: 12/01/2027 - 13:55 - Bitiş: 19/01/2027 - 13:55 2.Artırma Başlangıç: 12/02/2027 - 13:55 - Bitiş: 19/02/2027 - 13:55

2.TAŞINMAZ;Denizli İl, Honaz İlçe, Dereçiftlik Mahalle, 219 Ada, 1 Parsel - Yüzölçüm: 6.505,27 m2, Kıymeti: 22.798.345,00 TL, KDV: %10 - İmar Durumu: Sanayi Alanı içerisinde kalmaktadır. E:0.50, Ön bahçe 10 metre, Komşu mesafeler:10 metre, Arka bahçe 10 metre - Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.