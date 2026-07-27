T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/255 Esas

DAVALILAR: ÇEKDAR TÜRK- 56****076

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları, karar ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:17/11/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.