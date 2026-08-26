T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/190 Esas

DAVACI: HASAN KAYABAŞI

DAVALI:1-DEVREK MALİYE HAZİNESİ

2-MAHMUTOĞLU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Mahmutoğlu Köyü, 149 Ada 9 Parsel sayılı dava konusu taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2026/190 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK 713/4-5 Maddeleri uyarınca ilan olunur.