T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 5.08.2026 00:01:00
T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2026/579 Esas 26.06.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı SEVDA TURFAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.06.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 41623088136
ADI SOYADI : SEVDA TURFAN
BABA ADI : REMEZAN
ANA ADI : GEVRE
DOĞUM TARİHİ : 05/05/1979
DOĞUM YERİ : LİCE
#ilangovtr BASIN NO: ILN02523521