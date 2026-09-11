T.C. DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/115 Esas 08.09.2026
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankasına yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2026/115 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 10.12.2026 günü saat 10:48'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ :
1) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 376 parsel
2) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 378 parsel
3) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 379 parsel
4) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 380 parsel
5) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 381 parsel
6) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 382 parsel
7) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 384 parsel
8) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 387 parsel
9) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 388 parsel
10) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 391 parsel
11) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 392 parsel
12) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 395 parsel
13) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 398 parsel
14) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 399 parsel
15) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 402 parsel
16) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 404 parsel
17) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 405 parsel
18) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 407 parsel
19) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 408 parsel
20) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 409 parsel
21) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 410 parsel
22) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 411 parsel
23) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 412 parsel
24) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 413 parsel
25) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 414 parsel
26) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 415 parsel
27) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 416 parsel
28) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 417 parsel
29) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 418 parsel
30) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 419 parsel
31) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 420 parsel
32) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 421 parsel
33) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 422 parsel
34) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 423 parsel
35) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 425 parsel
36) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 426 parsel
37) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 427 parsel
38) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 428 parsel
39) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 429 parsel
40) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 430 parsel
41) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 431 parsel
42) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 432 parsel
43) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 433 parsel
44) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 434 parsel
45) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 435 parsel
46) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 436 parsel
47) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 437 parsel
48) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 438 parsel
49) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 439 parsel
50) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 440 parsel
51) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 441 parsel
52) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 442 parsel
53) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 444 parsel
54) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 445 parsel
55) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 446 parsel
56) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 447 parsel
57) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 448 parsel
58) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 449 parsel
59) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 450 parsel
60) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 452 parsel
61) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 453 parsel
62) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 454 parsel
63) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 455 parsel
64) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 456 parsel
65) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 457 parsel
66) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 611 parsel
67) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 612 parsel
68) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 613 parsel
69) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 614 parsel
70) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YENİYURT Köyü/Mahallesi 0 ada 1304 parsel
71) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 25 parsel
72) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 846 parsel
73) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 1001 parsel
74) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 1779 parsel
75) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 1780 parsel
76) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, YEŞİLKÖY Köyü/Mahallesi 0 ada 1781 parsel
MALİK : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI