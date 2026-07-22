T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2025/1689 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1689 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Aziziye Mahallesi 433 Ada 3 Parsel sayılı 1.406,70 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 70/784 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 10 Nolu bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı tam hissesi satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapı, salon ve oda zeminleri laminant kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Pencereleri ısı camlı pvc doğrama, denizlikleri mermerdir. Balkonun 1 adedi katlanır cam ile kapatılmıştır. Dairenin ısıtması ve sıcak su temini bireysel doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Mimari projesine göre antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, giyinme bölümü, tuvalet ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 126,70 m2 brüt alanı ise yaklaşık 152 m2 dir.

İmar Durumu : Düzce Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmakta olup, kadastral/imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Ayrık nizam 3 kat konut alanı imarlıdır.Taks 0,40 Kaks 1,30 dur.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 12:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli, Merkez İlçesi, Arapçiftliği Mahallesi Melenkırı Mevkii 2642 Ada 10 Parsel sayılı 522,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Belediye hizmetleri, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Doğalgaz altyapı hattı bulunmaktadır.Parsel düz bir arazi yapısına ve yaklaşık dikdörtgen geometriye sahiptir. Parselin kuzeyi ve batısı kadastral yol cepheli olup, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir.

İmar Durumu :Düzce Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmakta olup, kadastral/imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Ayrık nizam 2 kat konut alanı imarlıdır.Taks 0,30 Kaks 0,80 dir.

Kıymeti : 4.700.610,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:14

30/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.