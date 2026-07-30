T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1915 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1915 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Kültür Mahalle/köy, 16 Ada, 19 Parsel, 3.kat 22 Nolu Bağımsız Bölüm,Onaylı projesine göre 3+1 tabirli olup antre + salon + mutfak + balkon + wc + banyo + hol + yatak odası + yatak odası + yatak odası ndan oluşmuştur. Balkon zemini seramik, antre, hol, mutfak, salon ve odaların zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Mutfak tezgahı mermer olup mutfak dolapları mevcuttur. WC zemini ve duvarları seramik kaplıdır. İçerisinde lavabo, çamaşır ve kurutma makineleri ve klozet bulunmaktadır. Tavanı metal karolam asma tavandır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplıdır. İçerisinde lavabo, duşakabin ve klozet bulunmaktadır. Tavanı metal karolam asma tavandır. Bağımsız bölümün iç duvarları ve tavanları boyalıdır. Tavanlarda dekoratif amaçlı olarak stropiyer yapılmıştır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. İçerisi eşyalı olup kullanılmaktadır. Onaylı projesine göre 22 numaralı bağımsız bölümün net alanı 99,25 m², brüt alanı ise 120,70 m² dir.

Adresi : Kültür Mah, Bankalar Sk. No:15/22 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 1.317,33 m2

Arsa Payı : 3026/131733

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.767.650,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:47

15/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.