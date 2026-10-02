T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/392 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Çölekköy Köyü, 183 ada, 5 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 35.457,54 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Tevfik ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/392 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Çölekköy Köyü, 183 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 7.175,66 m2'lik bölümü için2.211.170,45 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.24/09/2026