T.C. EDİRNE AİLE MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/71 Esas

DAHİLİ DAVACI : DENİZ KARABAĞ

Davacı müteveffa Hatice Karabağ mirasçıları tarafından açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının 02/07/2024 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince, davaya dahil edilmenize karar verilmiştir. Adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamış, adresiniz de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü olan 22/09/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmemeniz halinde yokluğunuzda karşı tarafın huzuru ile duruşmaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletip, değiştirebileceği, 22/09/2026 olarak belirlenen ön inceleme duruşma gününde tahkikata da başlanabileceği, delillerin toplanmış olması halinde tahkikata son verilip, sözlü yargılamanın da o tarihte yapılıp o tarihte karar da verilebileceği, ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.