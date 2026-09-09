T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/566 Esas

Konu :MURAT KARAGÖZ - (11******692) Tarafınıza yapılan tebligatlardan dosyada kayıtlı mernis adresinizin bulunmadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu kapsamda davacı İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan ve davalısı olduğunuz ortaklığın giderilmesi davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen 2025/566 Esas, 2026/404 karar sayılı 06/05/2026 tarihli ilamı ile özetle, dava konusu "Ankara İli Elmadağ İlçesi Hasanoğlan - İstasyon Mahallesi 167 ada 12 parsel sayılı taşınmazda bulunan 17 numaralı bağımsız bölüm" sayılı taşınmazda satışın taraflar arasında artırma ile yapılmasına dair tarafların beyan ve rızalarının bulunmaması ve davacı vekilinin dava dilekçesinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmesi nedeniyle satışın umuma açık olarak yapılması gerektiği kanaatine varılmış, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerle uyumlu ve denetime elverişli olan bilirkişi raporu da hükme esas alınarak davanın kabulü ile dava konusu "Ankara İli Elmadağ İlçesi Hasanoğlan - İstasyon Mahallesi 167 ada 12 parsel sayılı taşınmazda" bulunan 17 numaralı bağımsız bölüm"sayılı taşınmazüzerindeki ortaklığın (tapu kaydı üzerindeki irtifak hakkı, haciz şerhi, ipotek vs. tüm takyidatlar gözetilerek bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte) umum arasında açık artırma yoluyla satılarak giderilmesine, taşınmazın satışından elde edilecek bedelin tapu maliki olan davalılar arasında tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları dikkate alınarak dağıtılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.HÜKÜM:

1-Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile,

Dava konusu Ankara İli Elmadağ İlçesi Lalabel Mahallesi 2783 ada 333 parsel sayılı taşınmaz yönünden davanın REDDİNE,

2-Dava konusu;

Ankara İli Elmadağ İlçesi Hasanoğlan - İstasyon Mahallesi 167 ada 12 parsel sayılı taşınmazda bulunan 17 No'lu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA ŞEKLİNDE SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

3-Satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılar arasında paylaştırılmasına,

4-Satış işlemlerini yapmak üzere Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'nun satış memuru olarak görevlendirilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine sunulmak üzere mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesi vasıtası ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm davalı Nuran Kadı 'ya gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026