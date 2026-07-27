T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/44 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, 104 Ada, 10 Parsel
Yüzölçümü : 6.521,30 m2
Kıymeti : 7.825.560,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:46
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:46
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 21 Parsel
Yüzölçümü : 4.407,44 m2
Kıymeti : 3.305.580,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:46
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:46
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, KAVAK Mevkii, 105 Ada, 22 Parsel,
Yüzölçümü : 6.179,90 m2
Kıymeti : 4.634.925,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:41
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 23 Parsel
Yüzölçümü : 15.469,18 m2
Kıymeti : 11.601.885,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:41
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, ayvalık Mevkii, 114 Ada, 46 Parsel
Yüzölçümü : 3.491,12 m2
Kıymeti : 2.094.672,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:28
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:28
23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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