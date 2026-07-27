T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/44 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, 104 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 6.521,30 m2

Kıymeti : 7.825.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:46 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:46 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 21 Parsel

Yüzölçümü : 4.407,44 m2

Kıymeti : 3.305.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:46 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:46 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, KAVAK Mevkii, 105 Ada, 22 Parsel,

Yüzölçümü : 6.179,90 m2

Kıymeti : 4.634.925,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 23 Parsel

Yüzölçümü : 15.469,18 m2

Kıymeti : 11.601.885,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, ayvalık Mevkii, 114 Ada, 46 Parsel

Yüzölçümü : 3.491,12 m2

Kıymeti : 2.094.672,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:28 Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:28 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:28

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.