T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/12 Tereke
TMK.nun 612. MADDESİNE GÖRETEREKENİNİFLAS
HÜKÜMLERİNE GÖRETASFİYESİ
MÜTEVEFFA HÜVVİYETİ : HASAN AY (Nebi ve Ümmü oğlu 1950 D.lu T.C. 47791251792)
TEREKE TASFİYESİNİNAÇILDIĞI
TARİH : 20.02.2025
DOSYA NO VE KARAR TARİHİ : 2025/12 Tereke20.02.2025 Tarih ve 2025/6 KararMüteveffa Hasan AY'ın 03/05/2020 tarihinde vefatı ile Erdemli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/12 Tereke 20.02.2025 Tarih ve 2025/6 Karar sayılı ilamı ile Müteveffa Hasan AY'ın terekesinin TMK.'nun 612.maddesi hükümlerine göre tasfiyesine ve 22.01.2026 T.li kararla Av. Hasan Tahsin SANLI Tasfiye Memuru olarak görevlendirilme karar ı verilmiş olup, karar 25/02/2026 T.de kesinleşerek ve dosya kendisine tevdii edilmiş olmakla;
- Müteveffa Hasan AY'dan alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunan Mahkeme kalemine Erdemli merkezine asılan ilandan itibaren Bir Ay (30 gün) içerisinde Tasfiye Memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter, Hülasası Vesaire) asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri,
- Müteveffa Hasan AY'a borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK.nun 336.maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
- Müteveffa Hasan AY'ın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni haklar saklı kalmak şartıyla bunları aynı gün içinde Tasfiye Memurluğu emrine tevdii etmeleri, etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının olduğu gibi rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
- 19.06.2026 günü saat 14,00 de Erdemli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 5.kat Duruşma Salonu odasında ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 20.04./2026