T.C. ERGANİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/176 Esas



DAVALI : JUANA CONSUELO VARGAS NAUPARI Orhan Mah. Karanfil Sk. Belediye Evleri Sitesi,D Blok, No:3 Kat:2 Kandıra/ KOCAELİ

Davacı ERGÜN KÜÇÜKKAYA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafça boşanma kararı verilmesi talep edilmiş olup, tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, ileri sürülen vakıaları inkaretmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi ibrazınızda tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve delillerin bulundukları yer bilgilerini detaylı bildirmeniz ihtar olunur.

Durusma Günü: 27/01/2027 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.