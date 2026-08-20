T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/827 Esas

KARAR NO : 2026/488

Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2026 tarihli ilamı ile 136/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Feyzullah ve Fereşte oğlu, 01/01/1996 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı SAYED ACHEL AKBRI tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.08.2026