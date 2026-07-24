T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 24.07.2026 00:01:00
T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2026/11 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SAMİ ERBAŞ'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeni Mahallesi nüfusa kayıtlı03/02/1963 doğumlu, 38356325218 TC kimlik numaralı müteveffa SAMİ ERBAŞ'ın 12/01/2026 tarihinde vefat ettiğinden, murise ait alacak ve borç miktarının bildirilmesi ve alacaklılar ile borçluların mahkememize 1 ay içerisinde müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02515967