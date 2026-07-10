T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/2118 Esas

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Eskişehir İli, Han İlçesi, Gökçeyayla Mah., 106 Parsel maliki Kolçura oğlu 17516015602 T.C. Kimlik numaralı ARUCAN BAHÇE'nin mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. Nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.