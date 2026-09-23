T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/1371 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1371 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, GÜNDÜZLER Mahalle/Köy, 111 Ada, 19 Parsel, Tarla Nitelikli 28.209,38 M2 Yüz ölçümlü taşınmazın tam hissesi.

TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE :

Gündüzler mahallesinin doğusunda ve Yayla Evleri Küme Evleri kadastro yoluna 155 mt mesafede olup, bu yola bölgede toplulaştırma işlemi yapıldığından dolayı da parselin önündeki tarla yolu ile kolaycana ulaşılmaktadır. Kötü hava şartlarında dahi parsele ulaşmak kolaydır. Maden ocağının kuzeyinden geçen Yayla Mevkii Küme Evleri sokağı ile Gündüzler mahallesi mevkiinden gelen Yayla Yolu sokağının kesiştiği kavşağın kuş uçumu yaklaşık 1.054 mt. kuzeydoğusundadır. Gündüzler mahalle merkezine 1.075 mt. , Cumhuriyet caddesiana yoluna 486mt. ve Eskişehir Valilik Meydanına 27.895mt.mesafededir. Taşınmaz dikdörtgen şeklinde geometrik yapısı olup, hafif % 0-3 meyilli arazidir. Sulama yapılan arazi konumundadır. Keşif günü parselin tahıl ürünü ekili olduğu görülmüştür. Parselin erozyon problemine maruz olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde sulu tarım yapımınauygundur. Çevresinde ve üzerinde yapılaşma ve sürülmeye mani bir tesis yoktur. Kötü havalarda da ulaşımı kolaydır. Zeminin yapısı genelde küçük taşlı+killi+ bitkisel topraklı verimli bir toprak yapısı vardır. Genelde tüm tahıl ürünleri, mısır ve de ayçiçeği ekimine müsaittir. Mevcut konum olarak Gündüzler mahallesine ve ulaşım ana yollarına yakın sayılabilinecek mesafededir. Eskişehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Parselin yakın çevresinde elektrik direkleri ve su temin etme DSİ ye ait derinkuyuları mevcuttur. Yakın çevresinde benzer konumda ekili veya boş tarlalar ve kadastro ve detarla yollarımevcuttur.Taşınmazın 2026 yılısulak arazi emlakbirimfiyatı35,00TL/m2 dir.

Adresi : Eskişehir Tepebaşı İlçesi Gündüzler MahallesiTepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 28.209,38 m2

İmar Durumu : Belediye Sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.488.157,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TARIM REPORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün "Bölge için tesbit edilen dağıtım normunda (145 da kuru , 41 da sulu) daha küçük parçalara rızaen veya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz" şerhive "Diğer ( Konusu : Parsel Alpu ovası koruma alını içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şerhi bulunmaktadır. Bu şerhler baki kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.