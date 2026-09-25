T.C. FATSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. FATSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/379 Esas

DAVALI : NERİMAN İNCE - 61054235602Uzundere Mahallesi Fatsa/ ORDU İSMAİL ve EMİNE oğlu/kızı, 15/12/1938 dogumlu

Davacı BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurtiçi adresinize duruşma gününü bildirir davetiyenin çıkarıldığı, tebligatın tanınmadığından bahisle iade edildiği, mernis adresinizin bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/10/2026 günü saat: 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026