T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/57 Esas-2024/435 Karar

Davacı, ABDÜLKADİR DURMAZ ileDavalılar, ADEM DEMİR, AYSEL DEMİR, AYSUN BÜYÜKOĞLU, BELGİN ÇEVİK, BİLAL BÜYÜKOĞLU, BURCU ÖZTEKİN, DURDU ŞİMŞEK, EMEL URS, EMİNE ERİŞEN, FATMA İREM BÜYÜKOĞLU, FEVZİ CIZICI, GİZEM BAĞ, GÜLLÜ ŞİMŞEK, HANİFİ ŞİMŞEK, HASAN DEMİR, HATİCE İLKNUR BÜYÜKOĞLU, HÜSEYİN BÜYÜKOĞLU, İLHAN BÜYÜKOĞLU, KADER DEMİR, KEMAL DEMİR, KÜBRA YILMAZ, MAKBULE BÜYÜKOĞLU, MEHMET DEMİR, MEHMET GÜNYOLU, MEHMET GÜNYOLU, MEHMET ŞİMŞEK, NEJLA DOĞAN, NERGİZ BAYINDIR, SABIR GÜR, SELÇUK DEMİR, SELVER BÜYÜK, SONGÜL DEMİR, TUĞBA ATEŞ, TUNCAY GÜNYOLU, TURGAY GÜNYOLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dosya kapsamına göre davalı Turgay GÜNYOLU (T.C:31099610054)'un adresi bulunmadığından, Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Davalı Turgay GÜNYOLU'nun ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde itirazlarını bildirmesi gerektiği hususu Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.