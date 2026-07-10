T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/670 Esas 08.07.2026

Davacı, HIND DASHAN ile Davalı, FADİ ALHILU arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Ortak Velayetin Kaldırılması (6684 S.K.)) davası nedeniyle;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜNE

1-Tarafların müşterek çocuğu 27/10/2016 doğumlu, 9962958774 yabancı kimlik numaralı MUHAMMET ALHELO'nun velayetinin 99584628922 yabancı kimlik numaralı davacı anne HIND DASHAN'a verilmesine,

2-Velayeti kendisine verilen çocuk için velayeti alan tarafa TMK'nın velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığı dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir malvarlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi süresi içerisinde mahkememize bildirilmemesi yada gerçeğe ayrkırı beyadna bulunulması halinde tüzüğün 4/2 ve TMK'nın 360 ve 361 . maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı.)

3-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı, adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmakla Harçlar kanunu uyarınca başlangıçta alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı ile karar tarihinde alınması gerekli 732,00 TL karar harcı vesuç üstü ödeneğinden karşılanan tebligat ücretleri toplamı 1.230,00 TL, 20/11/2025 tarihli sarf ödeme tutarı 1.250,00 TL ile 13/05/2026 tarihli basın ilan kurumu ücreti 17.673,60 TL olmak üzere toplam 21.501,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4-Davacı davada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olanAAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00 TLvekalet ücretinin davalıdanalınarakdavacıya verilmesine,

5-HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

6-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Gaziantep BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.17/06/2026

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.